El Málaga, a prolongar la racha victoriosa ante el equipo revelación del torneo

El encuentro enfrenta a un equipo ceutí con 32 puntos, que quiere ganar para seguir en la zona de la fase de promoción a la máxima categoría, y al conjunto malagueño, noveno con 29 y que aspira a igualar la puntuación de su rival y a acabar primera vuelta muy bien situado en esa misma lucha.

El Málaga se encuentra en una excelente dinámica que quiere seguir explotando, con tres triunfos consecutivos, ante el Albacete (1-3), Almería (2-1) y Sporting (1-3), que le ha situado ya alejado del descenso y cerca de la fase de ascenso.

La llegada de Funes a la dirección técnica del Málaga, hace casi dos meses, ha supuesto un cambio radical, con una plantilla plagada de jóvenes de la cantera y muy implicada, a pesar de las lesiones de muchos de sus jugadores claves, como el centrocampista Luismi Sánchez o el central Álex Pastor.

El preparador granadino tiene varias dudas para configurar el once titular, ya que el extremo David Larrubia recibió un fuerte golpe en el tobillo derecho en el encuentro de la vigésima jornada ante el Sporting y ha entrenado con precaución y el lateral derecho Carlos Puga ha estado casi toda la semana convaleciente de una enfermedad.

Además, el puesto de lateral izquierdo seguirá siendo para Rafael Garrido 'Rafita', reconvertido a esa posición por las lesiones de Víctor García y Dani Sánchez, y que tuvo un gran rendimiento contra el conjunto sportinguista.

Otra duda radica en el regreso del mediapunta Dani Lorenzo, el jugador más en forma de la plantilla y que ante el Sporting no jugó por un problema muscular, lo que significaría la salida del joven Aaron Ochoa o mantener en la titularidad a los dos delanteros goleadores, Carlos Ruiz Chupete y Adrián Niño.

El Ceuta, por su parte, afronta el partido en La Rosaleda también con la intención de mantener su dinámica positiva que le ha llevado hasta posiciones de 'play-off' tras encadenar hasta seis jornadas sin conocer la derrota.

El equipo llega tras sumar cuatro victorias seguidas, sobre Almería (3-2), Real Burgos (1-0), Real Sociedad B (1-3) y Andorra (2-1), así como los empates ante el Granada (1-1) y Las Palmas (1-1), lo que le ha posibilitado estar en la zona alta de la clasificación y más cerca de su objetivo final, que es la permanencia.

La principal novedad en el equipo ceutí para el encuentro ante los andaluces es la vuelta del centrocampista Rubén Díez, uno de los fijos de José Juan Romero, quien se perdió el último compromiso liguero por sanción por acumulación de tarjetas, aunque no volverá a estar en la convocatoria el goleador Marcos Fernández, en fase de recuperación de unas molestias en la rodilla, mientras que el resto de la plantilla está en condiciones de jugar.

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, que volverá a sentarse en el banquillo tras cumplir una sanción de dos partidos, ha señalado que en La Rosaleda se verán las caras dos equipos que están "muy bien", por lo que augura un encuentro "para disfrutar" ante un rival que "está más suelto".

En las filas ceutíes juegan tres exjugadores malagueños, como el lateral Matos, que disputó 30 partidos en la 2020-2021; el centrocampista Cristian, que estuvo en 35 partidos en ese mismo curso; y el centrocampista Kuki Zalazar, que militó ocho años en las categorías inferiores del club andaluz aunque no debutó con el primer equipo.

El Ceuta estará arropado en los graderíos de La Rosaleda por algo más de seiscientos aficionados, entre ellos los 570 que agotaron en minutos las entradas facilitadas por el club local.

La última vez que se enfrentaron ambos conjuntos fue en la temporada 2023-2024, cuando ambos militaban en Primera RFEF, logrando el Ceuta empatar a uno en La Rosaleda el 7 de abril de 2024 en un partido donde contó con unos 1.300 seguidores ceutíes en las gradas.

También se vieron las caras en La Rosaleda en el anterior y único precedente del Ceuta en Segunda, en la temporada 80-81 y el club andaluz se denominaba CD Málaga, que se impuso 2-1. Previamente, en la primera vuelta, el Ceuta derrotó al Málaga en el Alfonso Murube por 2-0.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor; Dani Lorenzo o Aaron Ochoa; Niño y Chupete.

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Koné, Aisar y Konrad.