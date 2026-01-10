El Tijuana de 'el Loco' Abreu empata sin goles con América

Tijuana estuvo cerca de tomar ventaja en la última jugada de la parte inicial. El ecuatoriano Adonis Preciado apareció por la banda derecha y le puso un balón al marroquí Mourad El Ghuezouani, errático en la definición.

La segunda parte comenzó igual, con ambos cuadros concentrados en la defensa hasta que en el 61 América estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Aguirre, detenido por el guardameta Antonio Rodríguez.

Ambos cuadros parecieron conformes con la igualada y atacaron poco en los últimos 20 minutos.

En otro resultado, el montenegrino Uros Djurdjevic convirtió un penalti para dar al Atlas una victoria por 1-0 sobre Puebla.

Juárez, del entrenador portugués Pedro Caixinha, derrotó hoy por 1-2 al Mazatlán en su propio estadio.

El torneo continuará mañana, cuando el campeón Toluca visitará al Monterrey; Pachuca al Guadalajara, Cruz Azul al León y Necaxa al Santos Laguna.

La primera fecha del campeonato concluirá el domingo con los partidos Pumas-Querétaro y San Luis-Tigres.