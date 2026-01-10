Lamine Yamal confirma su mejoría y entrena con el grupo

La presencia del ‘10’ azulgrana en el entrenamiento apunta a una inclusión en el once titular que continuó definiendo Hansi Flick en una sesión que arrancó con pasillo de collejas a dos futbolistas, por sendas celebraciones.

Eric García, por su 25 cumpleaños, el 9 de enero, y el sueco Roony Bardghji, quien, el mismo día, se hizo oficial su ficha con el primer equipo, tras jugar la primera mitad de temporada con ficha del filial, acompañado del dorsal ‘19’ que lucirá desde este domingo en la Supercopa de España.

También dedicó Hansi Flick dos minutos para reunir a sus futbolistas y dar una charla antes del comienzo de la sesión, que contó, además, con el portero alemán Marc-André ter Stegen, tras reincorporarse a la expedición, que abandonó el 6 de enero para someterse a unas pruebas en la rodilla que, finalmente, descartaron que hubiera lesión alguna.

Ida y vuelta a Barcelona para un guardameta que, aunque no vaya a ser de la partida, cuyo lugar es para Joan García salvo contratiempo de última hora, quiso estar con sus compañeros en el clásico que definirá el primer título de la temporada.

