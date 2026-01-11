2-3. El Dux se condena con una derrota ante el colista

Los dos equipos evidenciaron los motivos por los que son claros candidatos al descenso, salvo que logren una mejora notable; especialmente las riojanas, que pese a tener la oportunidad de vencer en Las Gaunas, no fueron capaces de dominar el partido y, cuando creían que iba a sumar un nuevo empate, encajaron el gol de la derrota.

El choque empezó condicionado por una de las primeras acciones, en la que una mala defensa riojana propició una asistencia de Erika García a Raiderlin Carrasco que la venezolana no desperdició.

Tras ese gol, el Dux se estiró y tuvo ocasiones, pero no acierto, y, cuando casi se cumplía el tiempo reglamentario, fue entonces cuando el colista se volvió a estirar y logró el 0-2 en un remate de Ana Franco con la pierna izquierda.

El Dux parecía abocado a llegar al descanso así, pero poco más de minuto después Catalina Ongaro encontró el premio que no había tenido antes, en una acción que ella misma había iniciado en el centro y que terminó frente a la portería.

El VAR intervino y los 6 minutos de añadido se alargaron; y fue en el 55 cuando la argentina Milagros Martín -el otro fichaje en la alineación- encontró en el área a su compañera Mawete y esta remató de cabeza para empatar el choque.

Con esa igualdad llegó un segundo tiempo en el que se demandaba más del Dux, pero poco a poco las riojanas fueron perdiendo fuerza y al final lo pagaron.

Tras 40 minutos sin mucha historia y varios malos remates de los dos equipos, fue la levantina Erika González quien cruzó un fuerte disparo desde fuera del área y sentenció al Dux.

2.- Dux Logroño: María Miralles; Milagros Martín (Iria Castro, m.79), Masferrer, Rebeca Costa, Andrea Colomina (Margarita Giménez, m.56); Perera (Paula Partido, m.86), Falfán; Isina, Catalina Ongaro (Morcillo, m.79), Mawete; y Scannapino (Mía Asenjo, m.56).

2.- Levante: Andrea Tarazona; María Gabaldón (Le Guilly, m.70), Teresa Mérida, Eva Alonso, Casado; Raiderlin Carrasco, Dolores Silva, Carol Marín, Bascu (Agama, m.79); Erika González y Ana Franco.

´Goles: 0-1, M.6: Raiderlin Carrasco. 0-2. M.45: Ana Franco. 1-2.M.45: Catalina Ongaro. 2-2. M.45: Mawete.

Árbitra: Paola Cebollada. Amonestó a Erika González, Ana Franco y Carol Marín, del Levante y Sandra Perera del Dux

Incidencias: Partido de la jornada 15 de la Liga F disputado en el estadio de Las Gaunas ante unos 500 espectadores.