El Sevilla mide su inestabilidad ante la ilusión europea del Celta

El Sevilla, después del sorprendente 0-3 del pasado domingo ante un Levante que llegaba como colista, vuelve a jugar en su estadio ante una afición que no ve que el equipo resurja con el técnico argentino Matías Almeyda después de que en las tres anteriores temporadas luchara por no meterse en problemas de descenso.

Almeyda tiene seis bajas seguras para la visita de los vigueses, pero a ellos se ha unido como duda de última hora el delantero chileno Alexis Sánchez, quien este domingo realizó trabajo específico tras sufrir una contusión en la pelvis en el entrenamiento del sábado, según ha informado el club.

El propio técnico, en su comparecencia de prensa de este domingo, puntualizó que tendrán que valorar el lunes los dolores que tiene el chileno, pero que estará en la convocatoria, lo mismo que otros con dos futbolistas que son básicos en su esquema y que no han tendido continuidad debido a la sucesión de lesiones, casos del central francés Tanguy Nianzou y el extremo suizo Rubén Vargas.

Nianzou, que ha sido internacional sub-21 con su selección, ha sufrido un rosario de lesiones musculares desde su llegada en el verano de 2022 y ya la pasada campaña sólo pudo participar en seis partidos oficiales y en esta va por el mismo camino, aunque lleva ya días al ritmo de los compañeros.

Rubén Vargas, por su parte, tampoco ha podido tener continuidad en esta primera parte de la temporada pero también trabaja ya con la plantilla y sería otra de la grandes novedades de un equipo al que le falta mordiente en el ataque.

Para el pasado encuentro ante el Levante, Almeyda, además de estos dos futbolistas, tuvo las bajas por lesión del mediapunta Alfon González, el lateral chileno Gabriel Suazo y el central César Azpilicueta, a los que se suman los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África.

Estos cinco jugadores seguirán de baja para el lunes, lo mismo que el central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplirá el segundo partido de sanción de los seis con los que fue castigado tras su expulsión hace dos jornadas en Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Además, el portero Álvaro Fernández y el central Ramón Martínez han causado baja para incorporarse al Deportivo de La Coruña y al Valladolid, respectivamente, ambos de LaLiga Hypermotion, mientras el lateral derecho argentino Federico Gattoni sí ha vuelto a la plantilla tras concluir su cesión en el River Plate de Buenos Aires.

Sin derrotas en las últimas cuatro jornadas, con solo dos goles encajados en los últimos cinco partidos ligueros, el Celta busca este lunes confirmar su candidatura a una plaza europea en el Sánchez Pizjuán, un estadio de inolvidable recuerdo para Claudio Giráldez y Borja Iglesias.

El técnico celeste dio el salto al primer equipo en marzo de 2024 tras la destitución de Rafa Benítez. Avalado por su trayectoria en el filial, Giráldez fue la apuesta a la desesperada de Marco Garcés para reflotar al equipo, después de que otros técnicos rechazasen la oferta celeste.

El joven entrenador gallego debutó con un triunfo ante el Sevilla (1-2) y eso disipó las dudas sobre su continuidad en el banquillo. Su decidida apuesta por la cantera y su atrevida propuesta futbolística era lo que tantos años llevaba reclamando el celtismo.

No tardó en convertirse en el faro celeste. Sin acceso a fichajes por la elevada indemnización que el club tuvo que pagar a Benítez, el técnico recurrió al grupo de chavales con los que había triunfado en el filial. Y los éxitos deportivos no tardaron en llegar: clasificación para la Liga Europa en su segunda campaña como entrenador celeste, la primera completa para él.

Giráldez ha sido pieza clave para que el Celta viva la mayor estabilidad de su historia reciente. Se ‘peleó’ con los dirigentes para convencerles de que Borja Iglesias, lejos de su mejor rendimiento como bético, tenía que ser el delantero centro del equipo.

Y el internacional español, que debutó en Primera precisamente en el Sánchez Pizjuán en enero de 2015, acabó dándole la razón con un notable trabajo en cada partido, más allá de la recuperación de su olfato goleador: 11 goles marcó la pasada temporada, cuatro más de los que lleva en estos momentos en la Liga.

Sevilla: Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Mendy; Sow, Peque; e Isaac Romero.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Miguel Román, Moriba, Carreira; Pablo Durán o Williot, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.