Laporta: "Florentino me ha dado la enhorabuena con mucha cordialidad"

El máximo mandatario azulgrana desveló que Florentino Pérez mostró su deportividad tras afirmar en la víspera que las relaciones entre los dos clubes estaban "rotas".

"Nos hemos saludado al principio del partido y al final Florentino me ha dado la enhorabuena con mucha cordialidad y es lo que corresponde. Si hubiera sido al revés, habría pasado lo mismo", explicó en declaraciones a Movistar Plus.

Laporta también habló sobre la final y declaró estar orgulloso del Barcelona, "un equipo que hace un fútbol espectacular y que hace exhibiciones" en un "gran partido" que se llevó su equipo con cierta incertidumbre al final por las ocasiones de Asencio y Carreras.

"Una gran final. Son muy generosos, siempre tienen en cuenta que también contribuimos a todo esto. Decimos que somos una gran familia y es así. Son ellos, son sus padres, sus madres, sus hermanos, son jóvenes... Es una combinación de jugadores de casa con jugadores muy buenos y es fantástica", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ahí se ve el resultado. Creo que Hansi (Flick) está feliz. Todo el grupo, fisios, recuperadores, médicos... Lo están haciendo bastante bien y ellos también son artífices de este gran éxito. Esta temporada nos gustaría revivir lo que vivimos la temporada anterior y un poco más. De momento hemos empezado con la Supercopa, que era importantísima", agregó.

Preguntado por si pensaba que el Barcelona era el favorito antes del inicio de la final, dejó claro que en una final entre los dos grandes del fútbol español nunca puede definirse a ninguno de los dos con ese calificativo.

"Podía parecer que éramos favoritos y en una final no los hay. La verdad es que hemos empezado muy bien, controlando el partido, marcando... Pero en una final, en dos o tres minutos te pueden empatar y complicar el tema. No hemos decaído, nos hemos sobrepuesto y hemos pasado nervios", indicó.

"Es propio de una final. En una final has de pasar ciertos nervios para que merezca la pena. A mí me ha gustado el guión de la final y más acabando con victoria del Barcelona. Ha sido muy competida e interesante", agregó.

También tuvo palabras para Raphinha, de quien recordó que metió dos goles y que pudo haber metido otro más en la primer parte y a quién alabó porque "siempre está ahí y marca el ritmo y la intensidad de los partidos".

"Pero es en conjunto, no destaquemos a un jugador porque la verdad es que tenemos un equipo muy conjuntado. El valor de este grupo es que juegan con espíritu de equipo y que tienen un sistema muy aprendido y trabajado" dijo.

Por último, habló sobre Araujo: "Francamente, me ha gustado mucho también, que forma parte de la psicología del grupo, lo que se ha hecho con Ronald, que saliera. Es el retorno de Araujo. Lo tomaremos con calma, le he visto emocionado. Se ha sentido útil, quedábamos con diez y ha salido a dar la cara. Fantástico. Guión magnífico", finalizó.