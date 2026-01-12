Bolivia y México jugarán en un estadio que se encuentra en obras

El directivo cumplió hoy una inspección sorpresiva al principal estadio de la ciudad de Santa Cruz para verificar el avance de los trabajos y el cumplimiento de los plazos establecidos para albergar el encuentro entre la Verde y el Tri mexicano.

Bolivia se prepara para la repesca intercontinental del Mundial de 2026, del que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Antes, el 18 de enero, los pupilos de Óscar Villegas se medirán con la selección de Panamá en el estadio IV Centenario, situado en la ciudad de Tarija, sur de Bolivia.

Actualmente, las obras de refacción del estadio Ramón Tahuichi Aguilera se encuentran en la denominada fase 1.

En el comienzo, se anunció que los trabajos estaban programados para concluir el 20 de enero. La Gobernación de Santa Cruz aseguró que el escenario llegará en condiciones adecuadas para acoger el partido.

Entre las labores pendientes se encuentran la conclusión y entrega de las cabinas de prensa y los palcos, además de aspectos relacionados con la conectividad y algunos detalles de obra fina que deberán ser ajustados en los próximos días.

La cancha y los vestuarios ya se encuentran listos para su utilización. De forma paralela, continúan los trabajos de pintado general del estadio, con el objetivo de presentar una imagen adecuada para un evento de carácter internacional, destaca el última balance.

La FBF informó de que la inspección encabezada por Costa busca asegurar que las refacciones marchen con normalidad y que no se presenten contratiempos que pongan en riesgo la realización del amistoso ante la selección de México, uno de los compromisos internacionales más relevantes para el fútbol boliviano en el inicio del año.

La selección dirigida por Villegas, accedió en septiembre pasado a la repesca intercontinental tras vencer por 1-0 a la de Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro se enfrentará cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial, que comenzará el 11 de junio.

Como parte de su preparación, la Verde ya jugó cinco amistosos en octubre, noviembre y diciembre. Venció por 0-1 a Jordania. Pero cayó con Rusia por 3-0, por 2-0 ante Corea del Sur, por 3-0 ante Japón y por 2-0 con Perú.