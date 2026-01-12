El argentino Mateo Klimowicz ficha por el Cerro Porteño

"Mateo Klimowicz es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero", dijo el equipo que dirige el entrenador uruguayo Jorge Bava en su cuenta de X.

Klimowicz, de 25 años, viene de disputar 80 partidos oficiales con el San Luis, donde anotó 8 goles.

El volante se unirá al extremo colombiano Santiago Mosquera y al paraguayo Cristhian Paredes como los refuerzos del Azulgrana para esta temporada, que arranca el 23 enero, y en la que la institución fundada en 1912 defenderá los títulos de liga y de supercopa local, al tiempo que aspira a trascender en la Copa Libertadores.

Klimowicz también tiene nacionalidad alemana y alzó con la 'Mannschaft' el europeo sub-21 de 2021, en el que jugó 4 partidos y no anotó goles.

