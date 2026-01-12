El mercado de fichajes agita el Torneo Clausura 2026 en Costa Rica

El Alajuelense, dirigido por el entrenador Óscar Ramírez, buscará revalidar el título conseguido en diciembre pasado y para ello ya anunció como refuerzo al delantero local Kenneth Vargas, cedido a préstamo por el Hearts escocés.

El mercado de fichajes se mantiene abierto por lo que el campeón aún no cierra la posibilidad de contratar otros futbolistas extranjeros.

El Alajuelense, que el jueves recibirá al Liberia del entrenador paraguayo José Saturno Cardozo en el arranque del torneo, mantiene la base con la que salió campeón, con jugadores clave como el delantero mexicano Ronaldo Cisneros, el atacante colombiano Jason Lucumí y el portero uruguayo Washington Ortega.

Además de ellos, figuran en la nómina alajuelense futbolistas costarricenses internacionales con su selección como el delantero Joel Campbell, los extremos Anthony Hernández y Kenneth Vargas; y los zagueros Santiago van der Putten y Alexis Gamboa.

Tras perder la final ante Alajuelense en diciembre pasado, el Saprissa volvió a ver hacia el mercado centroamericano y fichó al delantero panameño Tomás Rodríguez y al centrocampista nicaragüense Bancy Hernández para reforzar su ofensiva.

También regresa al club el extremo izquierdo cubano Luis Javier Paradela tras jugar un año a préstamo en el Universitatea Craiova rumano.

Estos tres extranjeros se suman a los que ya estaban en las filas del Saprissa: el zaguero panameño Fidel Escobar y el centrocampista argentino Mariano Torres.

El Saprissa debutará en el torneo el martes en casa ante el Puntarenas.

El San Carlos, que jugará el martes de visita ante el Pérez Zeledón, también miró al mercado centroamericano y fichó al guardameta de la selección salvadoreña Mario González.

El Herediano, uno de los clubes más laureados del país, fichó al zaguero Everardo Rubio y al delantero José de Jesús González, ambos mexicanos, y al centrocampista costarricense Randall Leal, quien llega procedente de la MLS estadounidense, donde finalizó contrato.

Aunque no se trata de un futbolista, el Herediano también miró al mercado centroamericano para contratar a su nuevo entrenador y se inclinó por el argentino José Giacone, quien viene de dirigir al Diriangén nicaragüense pero que ha desarrollado la mayoría de su carrera en clubes costarricenses.

El Herediano comenzará el certamen el próximo miércoles como visitante frente al Sporting, club que contrató al entrenador argentino Andrés Carevic, al delantero hondureño Jesús Bátiz y al atacante internacional costarricense Marco Ureña con el objetivo de ser protagonista en el torneo.

El Torneo Clausura, en el que compiten 10 equipos, se compone de una primera fase de 18 jornadas de la cual los cuatro primeros lugares se clasificarán para las semifinales.