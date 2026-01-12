Griezmann, Julián Alvarez y Baena, contra la presión, Riazor y el Deportivo

Sin títulos desde 2021, cuando se proclamó campeón de LaLiga por última vez, pero siempre dentro del objetivo mínimo de clasificarse cada curso para la Champions, esta campaña expone al conjunto rojiblanco ya en enero, demasiado lejos del liderato en el campeonato por sus errores como visitante y fuera de la Supercopa de España por su falta de pegada del pasado jueves contra el Real Madrid, en la semifinal disputada en Yeda.

Van ligados ambos factores, los encuentros lejos del Metropolitano y la falta de contundencia a la que alude el técnico casi siempre para explicar los males del equipo a domicilio. Sus números son descriptivos: de 15 salidas solo ganó cinco, con cuatro empates y seis derrotas que suponen un lastre para cualquier meta de la campaña, antes de medirse al Deportivo de La Coruña, con el que jamás ha perdido en la Copa del Rey.

Sólo se prevén algunas novedades concretas en el once de Simeone, que sostendrá previsiblemente su centro de la defensa de los últimos compromisos, con Marc Pubill y David Hancko, aún sin el regreso de José María Giménez a la titularidad, aunque es una opción que manejó el domingo en alguno de los ensayos para el partido en Riazor.

De vuelta a la convocatoria el pasado 4 de enero ante la Real Sociedad tras un mes de baja por una lesión muscular, el central uruguayo no ha jugado en los dos últimos partidos disponible. Ni en San Sebastián ni en la Supercopa ante el Real Madrid, a la espera de alcanzar su mejor ritmo de nuevo.

Los laterales serán para Matteo Ruggeri, el izquierdo, y Nahuel Molina, el derecho, según apuntan las pruebas del entrenador argentino. Eso significaría el avance de Marcos Llorente al centro del campo, junto a Johnny Cardoso, una vez que Koke Resurrección arrastra una sobrecarga. Es una ocasión para dar un paso al frente para el futbolista estadounidense, seis meses después ya de su fichaje, marcado por lesiones y apariciones contadas en las alineaciones.

A la vez, Pablo Barrios está recién restablecido de una dolencia muscular (este lunes fue su primer entrenamiento al completo con el grupo), con lo que tampoco empezará de inicio en el once del Atlético, cuyo medio campo se completará con Álex Baena y Giuliano Simeone, con Julián Alvarez y Antoine Griezmann en el ataque inicial en Riazor.

Ahora más suplente que nunca en el Atlético, el atacante francés sólo fue titular contra el Atlético Baleares en el tramo más reciente de los últimos ocho partidos, mientras Alexander Sorloth se consolidaba como compañero de ataque de Julián Alvarez. Sorloth partirá como suplente contra el Deportivo de La Coruña, al igual que, previsiblemente, Giacomo Raspadori o Thiago Almada, sin sitio tampoco en el once en los octavos de final de la Copa del Rey.

La portería será para Juan Musso, el elegido por Simeone para la Copa. El portero argentino ya fue fundamental en el pase del Atlético en la anterior ronda con varias intervenciones decisivas y, sobre todo, un penalti parado en el tramo final que habría complicado muchísimo la clasificación del equipo rojiblanco, que viaja a Riazor con las bajas por lesión tanto de Clement Lenglet como de Nico González, además de Koke y la duda de Pablo Barrios.

En Riazor lo desafía el Deportivo de La Coruña. Inmerso en una profunda crisis de resultados tras sumar únicamente dos puntos de los últimos quince en juego en LaLiga Hypermotion, a cuatro días de afrontar un duelo decisivo por el ascenso directo ante el Almería, Antonio Hidalgo medita reservar a sus habituales titulares ante el Atlético.

Riazor se llenará para ver nueve años después a su equipo en unos octavos de final de la Copa del Rey, competición que el Dépor conquistó en los años 1995 y 2002. Eran los tiempos del ‘SuperDépor’ presidido por Augusto César Lendoiro, quien este lunes pidió al cuerpo técnico blanquiazul que dé prioridad al duelo liguero en el UD Almería Stadium.

El temporal de lluvia que azota estas semanas a Galicia también podría influir en la elección de Hidalgo, que podría apostar por jugadores más físicos para medirse al conjunto rojiblanco.

Deportivo de La Coruña: Germán Parreño; Mella, Loureiro, Barcia, Comas, Quagliata; Gragera, José Ángel, Cristian Herrera; Zakaria y Mulattieri.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Cardoso, Baena; Griezmann y Julián Alvarez.

Árbitro: Ricardo de Burgos (C. Vasco).