Fútbol Internacional
12 de enero de 2026 - 13:45

Puado, del Espanyol, será operado tras sufrir rotura en el cruzado de la rodilla derecha

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2419

Barcelona (España), 12 ene (EFE).- El delantero del Espanyol Javi Puado pasará por el quirófano tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informó este lunes el club blanquiazul, que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por EFE

El capitán blanquiazul será operado este jueves por el doctor Ramón Cugat. La entidad catalana no ha anunciado ninguna previsión de tiempo de baja del jugador, que se lesionó cuatro minutos después de entrar en el último partido contra el Levante, correspondiente a la decimonovena fecha del torneo liguero.

Javi Puado sufrió una primera lesión en la rodilla derecha, un esguince, el pasado 8 de octubre. El futbolista, después de avanzar con cautela en su recuperación, regresó a la competición en el derbi contra el líder de la competición, el Barcelona, el 3 de enero, y ahora afronta un nuevo contratiempo.

El delantero es uno de los futbolistas más importantes para el entrenador, Manolo González, por su relevancia en el terreno de juego y por su ascendencia en el vestuario.