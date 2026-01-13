Alessio Lisci, disconforme con la labor arbitral en la eliminación copera de Osasuna

"La explicación puede ser táctica y también arbitral porque ha habido una falta evidente (en el primer gol de la Real) y no ha entrado el VAR. Previamente al gol hay falta a Rubén, que se queda dolido, no recupera su posición y en el pase atrás que hacen ellos no puede estar en esa posición", declaró tras el encuentro Lisci, quien señaló que "no es la primera vez que hay problemas con el VAR. Son muchas situaciones aunque espero que eso cambie".

El técnico romano aseguró que Osasuna "ha controlado bien el partido, reaccionando bien tras el gol de ellos y el problema grande ha sido ese 1-2, porque si no lo hubieran metido habría terminado el partido ahí".

El expreparador del Mirandés reconoció que en la prórroga sus jugadores estaban "muy cansados" y que los penaltis "son una lotería y no hemos podido". Eso sí, confía en levantar el ánimo de su vestuario "viendo lo cerca que hemos estado, peleando mucho tiempo en casa de la Real".

Destacó en el lado positivo el hecho de que Osasuna marcara dos goles fuera de casa, un déficit que arrastra en sus desplazamientos esta temporada aunque admite también que "hay muchas cosas a descartar pero habrá que ver el partido más tranquilamente a partir de mañana para ello".

Considera que este partido de Copa antes de recibir al Oviedo en liga sirvió para probar la defensa de cinco jugadores que "ha funcionado y si no hubieran metido el primer gol habría sido una opción muy buena que además nos puede ayudar en el futuro".