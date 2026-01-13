Amenazan de muerte a candidato a presidencia del paraguayo Cerro Porteño, denuncia abogado

El hecho ocurrió el pasado viernes, dijo el defensor de Rejala durante una entrevista con el medio Pop&Rock 99.5 FM, pero no fue hasta hoy que se presentó la denuncia ante una comisaría de la ciudad de San Bernardino, del departamento de Cordillera (centro), y ante la Fiscalía de Paraguay.

Lovera apuntó que el empresario continuará en carrera por la presidencia de Cerro Porteño, que este 2026 defiende los títulos de Supercopa y de liga local que ganó bajo el timón del uruguayo Jorge Bava, y aspira a trascender en la Copa Libertadores.

"Me dijo que no se iba a dejar amedrentar por su pasión por Cerro Porteño y para no dejar un precedente nefasto, que ante una llamada de amenaza una persona abandone un derecho electivo que tiene", agregó.

El abogado también señaló que pidió a la Fiscalía que solicite ante las telefónicas que operan en Paraguay las llamadas que salieron y entraron a la línea desde la que se contactó a Rejala, que se presentó a candidato del ‘Ciclón de Barrio Obrero’ en noviembre pasado.

Los comicios para escoger al nuevo presidente de Cerro Porteño se celebrarán el venidero sábado 31 de enero, de acuerdo al cronograma establecido por el propio club.

El también empresario Blas Reguera, cercano a la actual directiva del club, es el otro candidato que disputa la Presidencia del club.