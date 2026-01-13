Borja Iglesias, sobre insultos homófobos: “Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca”

“Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca”, respondió el delantero celeste a un vídeo en el que se escucha a aficionados sevillistas gritarle “a ver si te mueres, maricón de mierda”, “sinvergüenza, vete a tu casa” o “píntate las uñas”.

El pasado mes de abril, tras la derrota del Celta ante el FC Barcelona (4-3), en un partido en el que firmó los tres tantos celestes, Borja Iglesias ya alzó la voz contra los insultos ofensivos que recibe a través de las redes sociales.

“Seguimos conviviendo en una sociedad en la que el respeto a los demás sigue siendo algo que está muy lejos. No sorprende que haya insultos racistas y homófobos en los campos de fútbol”, expuso el atacante santiagués tras desvelar algunos de los mejores en los que le llamaban “mariposón” o le instaban a “pintarse las uñas y comerse tres bollos”.

“Día histórico, Borja Iglesias se convierte en el primer homosexual en anotar un hat-trick al Barcelona. Ejemplo de superación”, fue otro de los mensajes que le dejaron al máximo goleador celeste tras su actuación en Montjuic.

