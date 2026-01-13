Candidato a la presidencia de Cerro Porteño denuncia amenazas

El hecho ocurrió el pasado día 9, dijo el defensor de Rejala durante una entrevista con el medio Pop&Rock 99.5 FM, pero no fue hasta hoy que se presentó la denuncia ante una comisaría de la ciudad de San Bernardino, del departamento de Cordillera (centro), y ante la Fiscalía de Paraguay.

Lovera dijo que el candidato mantendrá su aspiración.

Cerro Porteño competirá en 2026 por los títulos la Supercopa y la liga local, que conquistó al mando del entrenador uruguayo Jorge Bava, y también se ha fijado como objetivo la Copa Libertadores.

"Me dijo que no se iba a dejar amedrentar por su pasión por Cerro Porteño y para no dejar un precedente nefasto, que ante una llamada de amenaza una persona abandone un derecho electivo que tiene", agregó el letrado.

Las elecciones se producirán el 31 de enero.

El empresario Blas Reguera, cercano a la actual directiva del club, es el otro candidato que disputa la presidencia del club.