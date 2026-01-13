El Atalanta se entromete en el fichaje de Raspadori

Después de semanas de negociaciones con el Roma, equipo que pareció tener atada la incorporación del internacional italiano y ex del Nápoles, la ciudad de Bérgamo (norte) en la que reina el Atalanta apunta a ser ahora el destino preferido de Raspadori, según desvelaron este martes medios italianos.

Su llegada al Atalanta de Raffaele Palladino presagia la probable salida del nigeriano Ademola Lookman en esta misma ventana.

El acuerdo prevé, según las mismas fuentes, la compra definitiva del jugador por unos 22 millones de euros.

El Roma fue el equipo que más interés mostró en el delantero al necesitar efectivos en la ofensiva.

"En cuanto a Raspadori, hay contactos y discusiones con el Atlético de Madrid y con el jugador. Es una situación en evolución, habrá novedades rápidas, en un sentido u otro", declaró Frederic Massara, director deportivo del club 'giallorosso' el pasado 6 de enero.

Más contundente fue Claudio Lotito, presidente del Lazio, al desvelar que Raspadori rechazó la oferta 'biancoceleste': "Hablamos con Raspadori, pero rechazó la oferta. Tampoco es que sea Maradona, no ha jugado en el Atlético, tampoco donde estaba antes".

El internacional italiano, de 25 años, llegó al combinado rojiblanco este último verano procedente del Nápoles, donde militó las tres temporadas anteriores y ganó dos 'Scudetti'.

Bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone no ha encontrado la continuidad deseada y ahora podría volver a Italia.

La posibilidad del Mundial, aunque Italia tenga que asegurar su plaza en la repesca, juega una parte importante, pues en Bérgamo podría tener muchos más minutos y protagonismo para garantizar su plaza en la hipotética lista de Gennaro Gattuso.