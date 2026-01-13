El Olympique de Marsella acaba con el sueño del Bayeux en la Copa de Francia

Era el primer partido de la historia entre estos dos equipos. El Olympique de Marsella buscaba mejorar su rendimiento respecto a la Copa de Francia del pasado curso, en la que fue eliminado en esta misma ronda por el Lille.

Además, la derrota este lunes del Paris Saint-Germain, ganador de las últimas dos ediciones, ante el Paris FC dejaba muy abierta la pelea por el título. El Bayeux, por su parte, disputaba esta fase por segunda vez en su historia, y quería completar una machada más en su periplo desde las rondas regionales hasta la fase final.

El equipo de Roberto de Zerbi, que todavía no conocía la victoria en este 2026, salió al ataque desde el primer momento, con intención de marcar diferencias lo antes posible. Y lo consiguió en el minuto 13. Mason Greenwood filtró un pase desde la banda derecha hacia delante que recogió Amir Murillo, quien puso el centro al área para que Angel Gomes rematara llegando desde atrás e hiciera el 0-1.

A partir de ahí, la resistencia de los locales se fue desvaneciendo. En el minuto 19, Hamed Junior Traoré aprovechó un error en la salida de Oscar Lecanu, guardameta del Bayeux, para recoger la pelota dentro del área y, tras un recorte, cruzarla al fondo de la red, logrando así su primer tanto con la camiseta del Olympique.

Siete minutos más tarde, Mason Greenwood, ex del Getafe, culminó un contragolpe coral con un disparo con la izquierda que se convirtió en el 0-3. Amine Gouiri tuvo tiempo de apuntarse a la fiesta marsellesa antes del descanso y subió el cuarto tanto de los suyos al marcador, en una jugada semejante a la del tercer gol.

Después del paso por vestuarios, y ante lo abultado del resultado, el Olympique de Marsella siguió manteniendo el control. No habían pasado ni cinco minutos cuando otro error de Lecanu, en este caso al intentar salir a tapar a Gouiri, permitió al argelino recortar, llegar a la línea de fondo y poner el pase de la muerte a Greenwood para que este hiciera su segundo tanto a placer. En el minuto 55, se invirtieron los papeles: Greenwood fue el asistente y Gouiri, el encargado de poner el 0-6 en el marcador.

La peor noticia para el equipo marsellés fue que el inglés Gomes, que había inaugurado la goleada, debió ser sustituido por lesión. Para no acabar el encuentro con mal sabor de boca, el defensa CJ Egan-Riley se apuntó de cabeza el séptimo tanto a la salida de un córner botado por Greenwood; Neal Maupay, que había entrado al campo en sustitución de Traoré y tampoco había anotado en toda la temporada, logró el octavo; y Greenwood completó su triplete de goles particular para sumar el noveno y definitivo.

El Olympique conocía desde antes del inicio de este encuentro a su rival en octavos de final, ya que el sorteo de esa ronda se celebró justo antes de este encuentro. Los de Marsella recibirán en casa al Rennes, también de la máxima categoría del fútbol francés, el 4 de febrero.