La Copa, refugio para el Alavés e ilusión para el Rayo

Los albiazules llegan a este duelo con solo cuatro puntos logrados de los últimos veinticuatro en juego en LaLiga y con la posibilidad de que la eliminatoria copera cambie la dinámica del equipo de Eduardo Coudet.

El técnico argentino, con un plantilla que necesita efectivos para afrontar dos competiciones, echará mano del equipo filial para recibir al conjunto de Vallecas.

A pesar de la racha, el 'Glorioso' regresa a Mendizorroza tras dar la cara ante el Villarreal con un gran primera mitad que dejó atrás algunos fantasmas.

Los vitorianos, que han forjado en su feudo gran parte de la temporada, se agarran a su afición y a sus sensaciones como locales para conseguir el pase a cuartos de final, que traería consigo un espaldarazo importante para la Liga.

Tras dejar atrás al Sevilla en la anterior eliminatoria, disputada también en el coliseo vasco, el Alavés presentará una alineación que no cambiará mucho a las que aparecen en Primera. De esta forma Raúl Fernández ocupará el lugar de Antonio Sivera en la portería, mientras que Lucas Boyé es la mayor duda en el plantel del ‘Chacho’, que no cuenta ni con Mariano Díaz, Nikola Maras ni Moussa Diarra, por decisión técnica y no puede alinear a Facundo Garcés, por la sanción de la FIFA.

Carlos Protesoni y Denis Suárez vuelven a estar disponibles y apuntan a ser titulares, mientras que Aitor Mañas podría entrar de nuevo en la alineación albiazul como ocurrió contra el Sevilla.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega a la cita revitalizado tras ganar en pocos días al Granada (1-3), en Copa, y al Mallorca (2-1) en Liga, dos victorias que le han permitido recobrar el ánimo, quitarse un peso de encima y ver el futuro con cierto optimismo.

Pese a que la acumulación de partidos empieza a ser elevada, Iñigo Pérez, técnico del Rayo, está tratando de motivar a sus jugadores de cara a este partido haciéndoles ver que si superan al Alavés estarán a un solo encuentro de volver a hacer historia por la posibilidad de disputar las semifinales, como ya hicieron en 2022.

Para este partido el técnico navarro cuenta con la importante baja del lateral derecho rumano Andrei Ratiu, lesionado, al que sustituirá el internacional albano Iván Balliu.

Esa no será la única novedad en el once rayista ya que Dani Cárdenas jugará de titular bajo palos y jugadores con pocos minutos en otras competiciones como el central neerlandés Jozhua Vertrouwd, el lateral izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino o el mediapunta argentino Oscar Trejo podrían tener su oportunidad.

Ésta será la segunda vez que Rayo y Alavés se enfrenten esta temporada. La primera, el 26 de octubre de 2025, ganó el equipo madrileño por la mínima con un gol en el tiempo añadido de la segunda parte del brasileño Alemao, que recientemente ha superado una pubalgia que le permitió entrar en la última convocatoria liguera aunque no jugó tras un mes alejado de los terrenos de juego.

Alavés: Raúl; Otto, Tenaglia o Protesoni, Pacheco, Yusi; Blanco o Denis, Ibáñez, Calebe, Aleñá; Mañas y Toni Martínez.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Jozhua, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Gumbau; Isi, Trejo, Álvaro; Camello.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso (Comité extremeño).