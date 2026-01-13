Paso perfecto de Independiente: dos victorias más de pretemporada en un mismo día

Como parte de la Serie Río de la Plata, el Rey de Copas derrotó al conjunto de Viña del Mar por 5-3 en un emocionante partido que los dirigidos por Gustavo Quinteros comenzaron perdiendo y remontaron de gran manera.

A los 18 minutos de la primera parte, el uruguayo Alan Medina puso en ventaja a Everton, mientras que Walter Mazzantti y Luciano Cabral sellaron la remontada a los 37 y 39 minutos.

Poco antes del final de la primera parte, Julián Alfaro igualó el juego para los dirigidos por Javier Torrente.

En el segundo tiempo, el paraguayo Gabriel Ávalos y el chileno Lautaro Millán pusieron, a los 49 y a los 72 minutos, el tercero y el cuarto de Independiente, mientras que Braian Martínez marcó el 4-3 de penalti.

Finalmente, poco antes de que el árbitro marcara el final, Ignacio Pussetto selló el quinto del conjunto argentino.

Más temprano, Independiente disputó un amistoso frente a Peñarol a puertas cerradas que acabó con victoria del Rojo por 2-1 con un tanto de Juan Fedorco y el primer tanto de Víctor Ignacio Malcorra como futbolista del equipo siete veces campeón de la Copa Libertadores.

De esta forma, los de Quinteros ganaron su tercer partido en igual cantidad de presentaciones en Montevideo, teniendo en cuenta que días atrás venció por 2-1 al peruano Alianza Lima.

También este martes, el argentino Huracán goleó por 4-0 al paraguayo Cerro Porteño con tantos de Luciano Giménez, Thaiel Peralta, César Ibáñez y Lautaro Mora.

Este miércoles, la Serie Río de la Plata tendrá dos nuevos amistosos de pretemporada.

Uno enfrentará al argentino Unión de Santa Fe con el peruano Alianza Lima y el otro pondrá cara a cara al argentino San Lorenzo con el colombiano Cúcuta Deportivo.