Cancelo, novedad en el entrenamiento del Barcelona antes de medirse al Racing

El zaguero portugués, que jugará a préstamo en el club azulgrana hasta final de la presente temporada, ha sido recibido por sus nuevos compañeros con un túnel de collejas antes del inicio de la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El técnico alemán del Barça deberá decidir si incluye al carrilero luso en la lista de convocados que dará a conocer antes de viajar el jueves a Santander.

En su presentación, Cancelo dijo que, pese a que en el primer tramo de temporada solo jugó seis partidos con el Al-Hilal saudí, se encuentra bien físicamente para empezar a tener minutos en el equipo azulgrana.

Para enfrentarse al Racing, líder de LaLiga Hypermotion, el conjunto azulgrana contará con las bajas del central Andreas Christensen y el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', ambos lesionados, mientras que el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong se perderá el encuentro por sanción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy