El Atlético completa el traspaso de Gallagher al Tottenham

El futbolista, de 25 años, ya no viajó este martes a La Coruña (noroeste de España) para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo -que finalizó con la clasificación del conjunto rojiblanco a cuartos-, tras el acuerdo con el Tottenham, para pasar el reconocimiento médico y formalizar su contrato, como ya ocurrió este miércoles.

“Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales”, expresó la entidad rojiblanca, que no ha revelado las cantidades del traspaso del jugador.

Hace un año y medio, el Atlético desembolsó en torno a 42 millones de euros para su contratación desde el Chelsea y, según la prensa inglesa, ahora irá al Tottenham por unos 40 millones de euros.