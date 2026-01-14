Fútbol Internacional
14 de enero de 2026 - 13:20

El Atlético completa el traspaso de Gallagher al Tottenham

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2420

Madrid, 13 ene (EFE).- El Atlético de Madrid completó este miércoles el traspaso al Tottenham del centrocampista internacional inglés Conor Gallagher, después de 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias en año y medio en el club rojiblanco, del que sale ahora en el mercado de invierno de vuelta a la Premier League.

Por EFE

El futbolista, de 25 años, ya no viajó este martes a La Coruña (noroeste de España) para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo -que finalizó con la clasificación del conjunto rojiblanco a cuartos-, tras el acuerdo con el Tottenham, para pasar el reconocimiento médico y formalizar su contrato, como ya ocurrió este miércoles.

“Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales”, expresó la entidad rojiblanca, que no ha revelado las cantidades del traspaso del jugador.

Hace un año y medio, el Atlético desembolsó en torno a 42 millones de euros para su contratación desde el Chelsea y, según la prensa inglesa, ahora irá al Tottenham por unos 40 millones de euros.