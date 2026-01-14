El Barça se la juega en el cara o cruz copero ante el Racing, líder de Segunda

Los barcelonistas, que contarán con la nueva adquisición, la del lateral portugués Joao Cancelo, recién llegado del Al-Hilal saudí, contratado por la baja de larga duración del danés Andreas Christensen.

Tampoco podrán jugar Pablo Páez Gavira 'Gavi', recuperándose de una lesión en la rodilla, ni el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong, que se perderá el encuentro por sanción tras su expulsión en la final de la Supercopa.

El entrenador azulgrana, el alemán Hansi Flick, no se fía del Racing, al que ha calificado como un rival con mucha calidad y energía. Por eso no se espera que reserve a muchos titulares, ya que es un partido a cara o cruz en el que se juega el pase.

Lo único que parece claro es que Joan García será el meta titular. En la anterior eliminatoria, frente al Guadalajara, quien jugó fue Marc Andre ter Stegen, pero el técnico alemán cree que no es el momento para darle minutos en la portería a nadie que no sea Joan García, que está en un magnífico momento de forma.

Más allá de esto, todo son conjeturas. Cancelo podría tener unos minutos, como también el uruguayo Ronald Araujo, que después de sus problemas de salud mental, regresó en los minutos finales ante el Real Madrid, pero que no parece que vaya a jugar de salida.

En el doble pivote, Flick podría darle minutos a Casadó o a Bernal como acompañantes de Pedri, si es que no decide que los dos canteranos salgan de inicio y reservar al canario para más adelante.

Y arriba igual Roony Bardghji vuelve a tener minutos por la izquierda, como Marcus Rashford por la derecha y Ferran vuelve a ser la referencia arriba. También Dani Olmo apunta a titular desde la mediapunta.

Enfrente estará el Real Racing Club, líder de Segunda División, que buscará, ante un Sardinero lleno hasta la bandera, lograr la proeza de eliminar al vigente campeón de la Copa del Rey, el FC Barcelona.

Para este encuentro, el técnico del Racing, José Alberto López, al igual que el día de los dieciseisavos de final ante el Villarreal (2-1), ha hecho hincapié durante la semana en la importancia de la solidez defensiva y tratar de aprovechar los contragolpes para poder hacer daño al conjunto de Hansi Flick.

El conjunto verdiblanco recupera para la causa, respecto a la derrota del pasado fin de semana frente al Zaragoza (2-3), al delantero canario Juan Carlos Arana, que anotó los dos tantos del Racing para superar la fase anterior.

Además, en la última sesión de entrenamiento antes del encuentro ante el Barça, que ha tenido lugar este miércoles en las Instalaciones Nando Yosu, han vuelto a participar el central balear Pablo Ramón y el lateral francés Clement Michelin, por lo que tan solo se ha perdido la sesión previa Asier Villalibre.

Todo apunta a que el técnico racinguista apostará, como lleva haciendo durante todas las rondas del torneo del KO, por un once repleto de suplentes, a excepción de Álvaro Mantilla, que el pasado sábado vio la décima amarilla en LaLiga Hypermotion, por lo que no podrá estar en el próximo encuentro liguero ante Las Palmas.

Durante la semana de entrenamientos, José Alberto ha estado probando diferentes esquemas para tratar de paralizar las embestidas culés, y deja en duda si jugará con el habitual 4-2-3-1 o, por el contrario, apuesta por un 5-3-2.

Además, es probable que la afición verdiblanca pueda ver en el once titular de su equipo a la nueva incorporación del Racing, el internacional georgiano Giorgi Guliashvili.

Racing Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Maguette; Suleiman, Aldasoro, Guliashvili; y Arana.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric, Gerard, Balde; Bernal, Casadó o Pedri; Olmo; Roony, Rashford y Ferran.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano)

VAR: David Gávez (Comité Madrileño).