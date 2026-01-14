El Roma ficha a Robinio Vaz

"El Roma se complace en anunciar la adquisición permanente de Robinio Vaz del Marsella. El futbolista ha firmado contrato hasta 2030", informó el Roma en un comunicado oficial.

El fichaje de Robinio Vaz, de 18 años y que llevará el 78 a su espalda, llega después del fracaso con la operación del italiano Giacomo Raspadori, jugador del Atlético de Madrid que ya está en Bérgamo (norte) para firmar por el Atalanta.

Nacido en Mantes-la-Jolie el 17 de febrero de 2007, Robinio Vaz dio sus primeros pasos en el fútbol entre el Mantes y el Sochaux, antes de ser fichado por el Marsella en 2024. Debutó con el primer equipo del equipo de Roberto De Zerbi el 14 de enero de 2025 en el partido de la Copa de Francia contra el Lille.

A partir de ese momento, se convirtió en un delantero habitual en la plantilla del primer equipo, jugando también en la Ligue 1 y la Liga de Campeones, disputando un total 22 partidos en los que anotó 4 goles.

