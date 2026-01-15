El Atlético de Madrid confirma el traspaso de Raspadori al Atalanta

El futbolista, de 25 años y que lucirá el número 18 en su nuevo equipo, llegó la noche del martes a Bérgamo para pasar el pertinente reconocimiento médico en la mañana del miércoles y formalizar este jueves su contrato con su nuevo equipo.

Raspadori llegó a la 'Dea' después de varios días de negociaciones con el Roma que no llegaron a buen puerto. El internacional italiano prefirió un equipo que participa en Liga de Campeones para asegurarse un puesto en la lista de Italia en caso de que la 'Azzurra' clasifique al Mundial 2026.

“Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales”, anunció el Atlético en sus canales oficiales.

Hace seis meses, Raspadori llegó al Atlético por más 22 millones de euros. Ahora sale en torno a la misma cantidad rumbo al Atalanta, uno de los numerosos clubes italianos que han pujado por el atacante.

Sin embargo, apenas ha sido titular en el Atlético: sólo cuatro encuentros en los que respondió a buen nivel, con goles ante el Eintracht Francfort y el Atlético Baleares, de los 15 que ha jugado a las órdenes de Diego Simeone y de los 27 que ha disputado el equipo en esta temporada.

También fue clave en el triunfo 0-1 en Getafe, donde provocó el gol de la victoria después de salir desde el banquillo.

La competencia no sólo en la delantera (Alexander Sorloth, Julián Álvarez y Antoine Griezmann), sino también en la banda izquierda (Nico González o Álex Baena) lo relegaron a un papel secundario en todo este tiempo en el esquema del técnico argentino, que siempre insistió en las cualidades que tenía el internacional italiano en 45 ocasiones, con once goles.

“Cuando pensamos en él, pensamos en un jugador que, seguramente, con el correr de los partidos y el tiempo, se empezará a ver para aquellos que no lo conocían a un jugador interesante de segunda punta, puede jugar en banda, de interno...”, dijo Simeone el pasado septiembre.

“Un jugador que tiene muy buen juego asociativo, trabajador, con muy buen golpeo de pelota, ya sea con la pierna derecha o izquierda”, resaltó del delantero de 25 años, que ahora emprenderá una nueva aventura en el Atalanta, después de jugar de inicio nada más uno de los últimos 18 duelos. En ocho de ellos no tuvo ningún minuto.

"Giacomo Raspadori es el séptimo fichaje definitivo del Atalanta BC para la temporada 2025/26. El club 'nerazzurro' adquirió sus derechos permanentes del Atlético de Madrid", informó, por su parte, en un comunicado el club italiano.

Ya esta misma mañana, Raffaele Palladino, el técnico del conjunto de Bérgamo, dio por cerrada su incorporación.

"Es un gran futbolista que ha completado la línea ofensiva y eleva el nivel de la plantilla. Siempre me ha gustado mucho y el club, que es muy ambicioso, ha conseguido traerlo a Bérgamo", declaró el técnico en rueda de prensa.

Raspadori, que eligió el número 18, acumula 45 partidos como internacional con Italia, con la que anotó 11 goles y levantó la Eurocopa 2021. Además de un total 164 partidos de la Serie A (31 goles y 15 asistencias), habiendo ganado el título italiano en dos ocasiones con el Nápoles.

Además, ha disputado en su carrera 17 partidos de la Liga de Campeones (6 goles y 4 asistencias) entre el Nápoles y el Atlético de Madrid.

Antes de llegar al Nápoles, militó desde sus inicios en el Sassuolo, equipo con el que llegó a ser capitán hasta 2022, cuando dio el salto al Nápoles.