Envían a cárcel a futbolista del Juan Áurich peruano, tras ser detenido con pistola robada

Lima, 15 ene (EFE).- David Díaz, futbolista del equipo peruano Juan Áurich, que juega en la segunda división, ingresó este jueves en prisión preventiva tras ser detenido por las autoridades con una pistola robada en su poder y ser imputado por la Fiscalía por los delitos de porte de arma de fuego y receptación agravada.