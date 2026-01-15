La "Ley Wenger" y el protocolo del VAR, en la agenda de la IFAB el día 20 en Londres

La agenda de la reunión hecha pública por la IFAB inclye revisar las los ensayos hechos en competiciones juveniles de la llamada "Ley Wenger", que consiste en que la situación antirreglamentaria se daría cuando "todo el cuerpo del atacante sobrepase por completo al último defensor, y no solo una parte", lo que modificaría el fuera de juego actual que lleva 100 años en el reglamento dentro de la Regla 11.

Como posibles cambios a las reglas figuran la eliminación de la amonestación si la ventaja tras un DOGSO (impedir una ocasión manifiesta de gol) acaba en gol y el uso de accesorios si están cubiertos de forma segura.

La IFAB ratificará los cambios hechos en junio de 2025 en la regla 14 relativa a los penaltis, después de la polémica generada por la anulación del transformado por el jugador argentino del Atlético de MadridJ ulián Álvarez en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, en la que el equipo rojiblanco quedó eliminado (1-0/2-4).

La nueva redacción establece que si el ejecutor golpea el balón de manera involuntaria con los dos pies simultáneamente o el balón le toca el pie o la pierna de apoyo justo después de ejecutar el tiro, se repetirá el lanzamiento si el balón entra en la portería.

Si el balón no entrara en la portería, se concederá un libre indirecto (a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor) o, en el caso de las tandas de penaltis, el lanzamiento se registrará como fallado.

En el caso de que de forma voluntaria el lanzador golpeé el balón con los dos pies simultáneamente o lo juegue por segunda vez antes de que lo toque otro jugador se concederá un libre indirecto (a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor) o, en el caso de las tandas de penaltis, el lanzamiento se registrará como fallado.

La incorporación al protocolo del VAR de posibles incidentes adicionales revisables y la adopción de medidas para combatir la interrupción deliberada del ritmo y la "pérdida" de tiempo, como cuenta atrás y reversión del saque en saques de banda y de meta y límite de tiempo para las sustituciones, forman parte a su vez del orden del día de la sesión.