LaLiga comparte las claves de su 'fair play' financiero con la Confederación Brasileña

La visita, que también contó con representantes de federaciones estatales y clubes de las Series A y B del fútbol brasileño, se desarrolló entre este miércoles y este jueves, según informó LaLiga en una nota de prensa.

Este miércoles, Javier Tebas, presidente de LaLiga, mantuvo una reunión institucional con Gustavo Dias Henrique, vicepresidente de la CBF, en encuentro que tuvo como objetivo conocer en profundidad las mejores prácticas europeas en materia de regulación económica y control presupuestario.

"El control económico no es solo una herramienta financiera, es un modelo de gobernanza que protege a los clubes, a las competiciones y al propio fútbol. En LaLiga hemos demostrado que es posible crecer, ser competitivos y atraer inversión desde la sostenibilidad y la responsabilidad. Compartir esta experiencia con la CBF y con los clubes brasileños es una oportunidad para seguir construyendo un fútbol más sólido a nivel global", señaló Tebas.

En la jornada de este jueves, la delegación participó en un programa de trabajo en la sede de LaLiga que incluyó sesiones técnicas sobre Control Económico, 'fair play' financiero y gestión del ecosistema del fútbol profesional, así como reuniones con los equipos responsables de estas áreas.

La CBF anunció el pasado mes de noviembre un conjunto de normas destinado a equilibrar las finanzas de los clubes profesionales del país, que fija límites a la acumulación de deudas y al gasto con futbolistas, que entrará en vigor de manera gradual a partir de este 2026.

"El 'fair play' financiero ya es una realidad en Brasil, y la CBF reafirma su compromiso con este proceso al analizar y profundizar en las experiencias de otros mercados. El intercambio de conocimientos y la cooperación entre la CBF y LaLiga representan avances clave para el éxito de las transformaciones en marcha, orientadas a fortalecer el fútbol brasileño", añadió Gustavo Dias Henrique.

En dicho encuentro participaron representantes de equipos brasileños como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Cuiabá, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Internacional, Mirassol, Remo y América Mineiro, entre otros.