LaLiga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete: "@vinijr, LaLiga está contigo"

"Desde LALIGA condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. @vinijr, LALIGA está contigo", escribió el organismo en redes sociales, junto al lema LaLiga. La fuerza de nuestro fútbol contra el racismo.

Antes del partido de ayer, en el que debutó como entrenador madridista Álvaro Arbeloa y Vinícius fue titular, se escucharon cánticos racistas dirigidos al brasileño, que ya ha sido anteriormente objeto de este tipo de ofensas, condenadas judicialmente como delitos de odio.

La primera de ellas fue dictada en junio de 2024 contra tres aficionados por sus insultos al jugador brasileño durante un partido en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid.

Los tres aficionados fueron sentenciados a ocho meses de prisión por delitos contra la integridad moral con agravante por motivos de odio.

En mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a un año de prisión por un delito de odio a cada uno de los cinco acusados de insultar a Vinícius en el partido de fútbol disputado el 30 de diciembre de 2022 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

Un mes después, los cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético que colgaron un muñeco con la camiseta de Vinícius en enero de 2023 en vísperas de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, reconocieron ante el tribunal los hechos, constitutivos de un delito de odio y otro de amenazas, y fueron condenados a penas que van desde los 14 meses de cárcel hasta los 22.

Sin embargo, pactaron con las acusaciones y la fiscalía para evitar ir a la cárcel y se les impusieron penas de multa, inhabilitación y alejamiento tanto del jugador como de los estadios de fútbol.