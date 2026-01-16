Duelo de altura en La Cartuja con la 'Champions' en el punto de mira

El Betis del chileno Manuel Pellegrini, al que el Espanyol, quinto, aventaja en 5 puntos y que está igualado con el Celta, séptimo, afronta este choque trascendental para sus aspiraciones con la obligación de volver a ganar en LaLiga EA Sports ante un rival directísimo, sobre todo tras el 5-1 encajado ante el Real Madrid y el 1-1 en Oviedo de sus dos últimas jornadas.

Lo hará, eso sí, con la moral reforzada tras su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, después de su remontada del miércoles ante el Elche (2-1) con un doblete del argentino Chimy Ávila, además de estar bien situado en la fase de liguilla de la Liga Europa y de llevar sólo cuatro derrotas en LaLiga en lo que va de temporada.

Salvo algunos altibajos por la falta de acierto ante el gol, Pellegrini ha dotado de estabilidad al Betis y, con cinco clasificaciones para competición europea consecutivas, ha armado un equipo muy fiable y solvente, a pesar de tener bajas tan importantes como las de Isco Alarcón, lesionado, o los marroquíes Amrabat y Abde, en la Copa de África.

La ambición del Betis va más allá y aún ve factible seguir luchando por lograr el ansiado pase a la Liga de Campeones, con lo que la visita del Villarreal, un rival muy elogiado por el técnico chileno en la víspera, es una gran piedra de toque para los verdiblancos, obligados a recobrar su fortaleza en LaLiga para no perder comba en la zona alta en dos meses, enero y febrero, con un calendario muy exigente.

Con seis ausencias notables, las de Isco, Amrabat, Abde y los lesionados Bellerín, el dominicano Junior Firpo y su mejor delantero, Cucho Hernández, Pellegrini ha recuperado al lateral derecho Ángel Ortiz y hará cambios respecto al choque copero, con el regreso a la titularidad de pesos pesados como Bartra, Marc Roca o Fornals -fue el revulsivo junto con Chimy Ávila ante el Elche-, con la duda de si el argentino Lo Celso seguirá en el once o esperará en el banquillo.

Por su parte, el Villarreal viaja a Sevilla para afrontar uno de los partidos clave de esta segunda vuelta, ya que visita un Real Betis que desde que empezó la temporada es uno de sus rivales para alcanzar el objetivo 'Champions' y al que quiere dejar atrás casi definitivamente.

Una victoria elevaría la distancia con el Betis a 15 puntos que podrían ser 18 porque el Villarreal ha jugado un partido menos, algo que haría muy difícil que le pudiera alcanzar en lo que queda de segunda vuelta y que dejaría al Espanyol y al Celta, si ganara, como los únicos equipos que le podrían quitar plaza de Liga de Campeones.

Además, el Villarreal, eliminado ya de la Liga de Campeones y de la Copa, ha arrancado el año muy centrado en la Liga y suma dos victorias seguidas, ante el Elche (1-3) y el Alavés (3-1), que han hecho que en la plantilla se empiece a mirar hacia arriba, donde el Barcelona tiene 49 puntos y el Real Madrid 45 pero también ambos con un partido más.

Marcelino mantiene las bajas de Willy Kambwala y Logan Costa por lesión y las de Ilias Akhomach y Pape Gueye porque ambos disputan este domingo con Marruecos y Senegal la final de la Copa de África.

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; y Bakambu o Chimy Ávila.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Dani Parejo, Santi Comesaña, Nicolás Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y George Mikautadze.

Árbitro: Víctor García (Comité Catalán).