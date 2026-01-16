El central uruguayo de River Plate Sebastián Boselli, cedido al Getafe español

Después de Martín Satriano, Boselli es el segundo fichaje del Getafe en el mercado de invierno. El entrenador José Bordalás contará con un refuerzo para el centro de la defensa, en la que actualmente sólo tiene tres jugadores: Djené Dakonam, Domingos Duarte y Abdel Abqar, este último lesionado.

Boselli, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del Defensor Sporting Club de su país. Ha sido internacional con la selección uruguaya sub-20 y sub-24 y firmó con River Plate en 2023. En 2024 jugó en el también argentino Estudiantes de La Plata y regresó a River Plate en 2025 para acumular 63 partidos oficiales como profesional.

El Getafe ha firmado a un jugador polivalente, ya que Boselli, además de central, puede jugar como lateral derecho, por lo que se suma a Kiko Femenía y a Juan Iglesias para pelear por esa demarcación si José Bordalás lo estima conveniente.

Con Boselli, Satriano y Mauro Arambarri, el Getafe suma tres uruguayos en su plantilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy