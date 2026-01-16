La CAN en Marruecos incrementa un 90 % los ingresos comerciales, según la CAF

Este resultado se debe a un crecimiento en la distribución de los derechos audiovisuales, la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los mercados tradicionales del torneo, explicó la CAF en un comunicado, sin precisar el monto total de los ingresos.

La misma fuente señala que el número de patrocinadores también creció pasando de 17 en la edición de Costa de Marfil en 2023 a 23 en la actual.

Detalla que la base de patrocinadores de la CAF abarca varios continentes con socios de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Marruecos, Costa de Marfil, Reino Unido, Turquía y de la Unión Europea.

"Este desarrollo demuestra tanto el atractivo de la competición para las grandes marcas internacionales como la lealtad de los socios históricos, para quienes la CAN representa un excelente retorno de la inversión", se lee en la nota.

La final de la CAN se jugará este domingo entre el anfitrión Marruecos y Senegal, campeón en 2021, en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, mientras que el partido por el tercer puesto se disputará entre Nigeria y Egipto este sábado en el estadio Mohamed V de Casablanca.