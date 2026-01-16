Urgencias en Son Moix

Los mallorquines vienen de días muy tensos en el ámbito social, puesto que han arrancado el 2026 con dos derrotas ante Girona (1-2) y Rayo Vallecano (2-1) que les han acercado nuevamente a solo un punto del descenso.

Y el Athletic llega en una trayectoria irregular y con necesidad de puntos para seguir en la pelea por entrar en Europa, vía Liga, algo que se le complica cada vez más con el quinto clasificado, el Espanyol, a 10 puntos, y el sexto y el séptimo, Betis y Celta, a 5. El cuarto, la posición en la que acabó a temporada pasada, es el Atlético de Madrid, ya a 14 puntos.

En Mallorca las sensaciones han regresado al punto de partida del curso y ahora el equipo necesita reaccionar de manera inmediata porque el calendario apretará nuevamente en las próximas semanas. Una racha negativa más larga podría desembocar en una destitución de Jagoba Arrasate de la que ya se ha hablado esta semana en la isla.

Para este partido, el técnico vasco no podrá contar con Maffeo por sanción ni con Morlanes por lesión, y la presencia de Antonio Raíllo se antoja complicada después de su luxación de clavícula, aunque ha entrado en la lista de convocados.

Con ello, el centro del campo sobre el que tratará de sustentarse el equipo será el formado por Samu Costa y Mascarell, imprescindible en los últimos meses, que acompañarán a un Darder que podría regresar a la mediapunta, escoltado por Virgili y Mateo Joseph en las bandas.

La duda reside en el lateral derecho, donde Mateu Jaume se presenta como único jugador natural de dicha demarcación, pero sus limitaciones defensivas podrían abrir la puerta a Antonio Sánchez, quien ya ha ocupado esa posición en más de una ocasión.

El equipo de Ernesto Valverde saltará con el objetivo de mantener la octava plaza en la que cada vez le apuran más sus perseguidores ante su última mala racha, que se cifra en 1 punto de 9 posibles en los tres últimos partidos.

Se saldaron con dos derrotas, en Vigo (2-0) y ante el Espanyol (1-2) y un empate en El Sadar (1-1) en medio del cambio de año. A ello añade dos victorias agónicas y tras prórroga en Copa ante rivales de menor categoría, Ourense (0-1) y Cultural Leonesa (3-4) y la goleada encajada en la Supercopa contra el Barcelona (5-0).

Con ese goleada en Arabia se desataron ya muchas alarmas en el entorno del club rojiblanco, ya que fue el ejemplo más claro de que este año al Athletic no le da el juego ni logra los resultados de la espectacular campaña anterior, en la que alcanzó las semifinales de la Liga Europa y se metió en Champions League.

El equipo vasco, además, sigue con su periplo a domicilio con seis partidos seguidos lejos de Bilbao. El de mañana el cuarto, a la espera de cerrar esos compromisos fuera en Bérgamo (Italia) y en el Sánchez Pizjuán.

Mañana la duda respecto a la alineación de Valverde es sí hará rotaciones o si, como en casi todos los encuentros, y más aún debilitado por las bajas, tirará en lo que pueda de su once de gala.

Lo único que parece seguro es que Unai Simón regresará bajo palos tras dejar su puesto a Alex Padilla en la Copa del Rey, y que Dani Vivián y Aitor Paredes tendrán que volver a responsabilizarse del centro de la defensa debido las bajas.

Podrían completar el once, si Valverde tira de titulares, Jesús Areso y Yuri Berchiche en los laterales, Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz Galarreta en el doble pivote y los Williams, Iñaki y Nico, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta en ataque. Ha regresado a la convocatoria Alex Berenguer, superados sus problemas físicos en un pie, aunque se le espera de inicio en el banquillo.

Son bajas en el Athletic Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Los cuatro últimos de larga duración.

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume/Antonio Sánchez, Valjent, Kumbulla, Mojica; Samu Costa, Mascarell, Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Athletic: Unai Simón: Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité Andaluz).