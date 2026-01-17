2-5. Greenwood reactiva al Marsella

El cuadro de Roberto De Zerbi reaccionó con contundencia a la derrota encajada en el Velodrome frente el Nantes en la pasada fecha que le hizo perder de vista a líder y al París Saint Germain, segundo.

Una sola victoria en los últimos cuatro encuentros apartaron al Marsella de la carrera por el título. Ahora es tercero, rehabilitado con los tres puntos logrados en Angers.

Fue un torbellino el cuadro de De Zerbi en la primera parte bajo el liderazgo del inglés Greenwood, uno de los jugadores más cotizados del momento. El exfutbolista del Getafe inició la jugada del primer gol, a los diez minutos, con un pase a del panameño Michael Murillo que, desde la derecha, asistió al argelino Amine Gouiri que abrió el marcador.

Greenwood hizo el segundo, que ensanchó la ventaja visitante, tras una pared con Emerson que también participó directamente en el tercero, en el 34, al asistir al marfileño Hamed Junior Traore, que centró en el 40 al área para que el estadounidense Timothy Weah, de cabeza, batiera por cuarta vez a Herve Koffi.

Mason Greenwood es el alma del Marsella, especialmente en ataque. Máximo anotador de la ligue 1, el atacante acumula diecinueve goles en lo que va de curso, doce en la competición francesa.

El Angers, desdibujado, instalado en el ecuador de la clasificación, no pudo evitar su segunda derrota seguida a pesar del tanto del marroquí Amine Sbai en el añadido de la primera parte.

El ritmo decayó en la segunda mitad, pero el Marsella no desperdició la ocasión de redondear su goleada con la firma del brasileño Igor Paixao a pase del danés Pierre Emile Hojbjerg al que respondió en el añadido Jim Allevinah para maquillar el abultado revés del Angers.

La victoria sitúa al Marsella, rival del Liverpool el martes en la Liga de Campeones, tercero con dos puntos de ventaja sobre el Lille, cuarto, y a siete del París Saint Germain, segundo, y ocho lejos del líder, el Lens. El Angers, que cosechó su segunda derrota consecutiva, queda undécimo.