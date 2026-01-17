Atlético Nacional debuta con goleada 4-0 ante Chicó en el inicio de la liga colombiana

El conjunto verdolaga abrió el marcador al minuto 41, cuando Andrés Sarmiento culminó una jugada colectiva iniciada por Dairon Asprilla y definió con precisión dentro del área para romper el equilibrio antes del descanso.

Nacional, dominante en la posesión y con presión alta, fue superior en el primer tiempo ante un Chicó ordenado, pero replegado en su campo.

En el complemento, el local amplió la ventaja con una acción de alto impacto. Al minuto 55, Edwin Cardona sorprendió con un potente remate desde la mitad del campo, aprovechando al arquero adelantado, y firmó el 2-0, lo que desató la ovación del público en Medellín.

El 3-0 llegó al 77 cuando el creativo Juan Manuel Rengifo lanzó un tiro de esquina que mandó al fondo de la red con un cabezazo el central William Tesillo.

El 4-0 definitivo lo anotó al 84 el creativo argentino Juan Bauzá en un contragolpe letal ante un rival completamente entregado al ataque.

El gol sentenció el partido y confirmó el control del equipo antioqueño, que administró la ventaja sin sobresaltos hasta el final.

En otro partido jugado este sábado por la primera fecha del Apertura, América de Cali brilló con luz propia en su debut al golear 3-0 al debutante Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero.

El mediocampista debutante Yeison Guzmán abrió el marcador al minuto 13 con un disparo certero que encendió a la afición escarlata, y 18 minutos después amplió la ventaja desde el punto penalti con una definición baja y precisa.

En el segundo tiempo, Joel Romero selló la victoria con un potente remate de media distancia al minuto 71, para llevar a los locales a una victoria contundente en su estreno de temporada.

La jornada inaugural de la liga colombiana de 2026 comenzó el viernes con triunfos que marcaron el pulso: Llaneros FC se impuso 2-0 a Deportivo Pereira con goles de Daniel Mantilla (56’) y Jhon Vásquez, de penal, (67’) tras una expulsión del local que inclinó la balanza.

Por su parte, Fortaleza venció 1-0 a Alianza FC con una anotación tardía de Richardson Rivas al minuto 82, en un duelo táctico que se definió en la recta final.

Con estos resultados, Nacional y América aparecen como los grandes protagonistas de la primera jornada, mientras que Llaneros y Fortaleza también suman sus primeros tres puntos y se consolidan con un arranque positivo en la tabla provisional.

La primera jornada continuará este sábado en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, donde el conjunto local recibe a Millonarios, que debuta sin el veterano Radamel Falcao García, quien debe cumplir cuatro fechas de suspensión por declaraciones injuriosas tras su última actuación en junio de 2025.

El domingo Jaguares de Córdoba, que regresa a la primera categoría del fútbol colombiano, recibe en Montería al Deportivo Cali, mientras que Deportivo Pasto hará lo propio en el estadio Libertad de la capital de Nariño (suroeste) ante el Independiente Medellín.

Junior y Deportes Tolima reeditarán la final del Clausura de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un duelo que promete emociones y posiblemente goles.

Santa Fe y Águilas Doradas se medirán en el último encuentro dominical, en un compromiso de alto voltaje en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que el lunes Cúcuta Deportivo y Once Caldas cerrarán el telón de la primera fecha.

El Apertura de 2026 se disputa este semestre bajo un formato ajustado, con modificaciones en su calendario y en el sistema de competencia, orientadas a responder a los compromisos internacionales y logísticos de los clubes, así como por la participación de la selección colombiana en el Mundial.