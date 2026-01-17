Duelo andaluz entre equipos en racha y lanzados hacia la zona noble

El conjunto blanquiverde, noveno clasificado, ha encadenado tres victorias, ante Mirandés, Burgos y Huesca, y busca una cuarta que le permita auparse definitivamente a las seis primeras posiciones de la tabla, mientras que el Málaga, séptimo, acumula cuatro triunfos seguidos y siete partidos invicto desde que el técnico Juan Francisco Funes sustituyó a Sergio Pellicer.

En el Córdoba, que no ha perdido en sus últimos cinco enfrentamientos con los blanquiazules (3 empates y 2 triunfos), el capítulo de bajas vuelve a ser el principal quebradero de cabeza para su entrenador, Iván Ania, quien tiene la defensa en cuadro por las lesiones confirmadas de los centrales Rubén Alves y el camerunés Fomeyem y de los laterales Vilarrasa y Alcedo, a lo que se suma la inminente salida del también lateral Carlos Isaac.

Ello obligará a Ania a improvisar una retaguardia inédita con la probable titularidad del canterano Marcelo Timorán y la reconversión de piezas como Alberto del Moral o Alex Martín, mientras que mantiene hasta última hora las dudas de Isma Ruiz y del delantero portugués Adilson, este último en el tramo final de la recuperación de su lesión.

El Arcángel presentará sus mejores galas para la cita y rozará el lleno absoluto, tras haberse agotado prácticamente todo el papel disponible para ver el duelo andaluz entre los dos equipos más en forma del campeonato.

El encuentro servirá para dilucidar qué equipo mantiene el pulso en la zona alta, dado que ambos se encuentran a tan solo dos puntos de las plazas de 'play-off' de ascenso que marcan el objetivo ambicioso de la temporada.

En el lado blanquiazul, el Málaga buscará dar continuidad a su racha triunfal, aunque visita un estadio 'maldito' para sus intereses, donde no gana desde hace más de once años, en concreto en la temporada 2014-15, en Primera División, además de que su última victoria ante el Córdoba fue en la 2018-19 en La Rosaleda por un claro 3-0.

En la actual temporada, los de Ania arrancaron una igualada a dos en La Rosaleda en el tiempo añadido y en la anterior, también en Segunda, sus enfrentamientos acabaron 0-0 en el Nuevo Arcángel y con derrota por 0-1 de los malaguistas. En la 2023-24, en Primera RFEF, hubo un empate en Málaga (1-1) y un 1-0 en el Nuevo Arcángel a favor de los cordobeses.

En todos estos estaba Sergio Pellicer como entrenador malaguista. Ahora será la primera vez que Funes, su sustituto, dirija al Málaga en el Nuevo Arcángel, donde su equipo buscará seguir invicto, sumar 35 puntos y continuar al acecho de los puestos de promoción de ascenso.

No lo tendrá fácil, porque el Córdoba también llega en un gran estado de forma a un duelo para el que Funes tiene disponibles a todos los jugadores que ganaron en la pasada jornada al Ceuta (2-1), aunque podría haber alguna variación en el once titular con la entrada del goleador Adrián Niño para acompañar al delantero cordobés Carlos Ruiz 'Chupete'

El técnico malaguistas, no obstante, también podría repetir alineación con Chupete solo arriba y Dani Lorenzo haciendo las funciones de mediapunta, junto a Joaquín Muñoz en la banda izquierda del centro del campo.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Alex Martín, Xavi Sintes, Marcelo; Del Moral, Requena, Pedro Ortiz; Carracedo, Jacobo y Adri Fuentes.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité Aragonés).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.