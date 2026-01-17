Duelo de altura en El Sardinero entre el Racing y Las Palmas

El conjunto cántabro llega a esta cita tras una mala racha, ya que, contando el partido de Copa del Rey de este pasado jueves ante el Barcelona (0-2), acumula cuatro partidos sin ganar.

Precisamente, el último partido que consiguió ganar el conjunto de José Alberto López fue en su feudo en el encuentro copero ante el Villarreal (2-1). Sin embargo, en la competición doméstica no gana desde el 7 de diciembre en Cádiz (2-3).

Para este encuentro, que para José Alberto "no es una final pero sí muy importante", el técnico asturiano no podrá contar con Álvaro Mantilla, al cual en la pasada jornada ante el Zaragoza le sacaron la décima tarjeta.

El equipo titular se prevé muy similar al de la semana pasada, aunque, es probable, que vayan al once titular el delantero navarro Manex Lozano por la sanción de Mantilla y Damián Rodríguez en lugar de Maguette.

En esta ecuación parece que Sangalli bajará al lateral derecho y Andrés Martín no actuará de nueve y volverá a su habitual banda derecha. Además, vuelven a la convocatoria liguera tanto el delantero canario, Juan Carlos Arana, como el lateral francés, Clement Michelin, ambos aquejados la semana anterior de dolencias musculares.

Enfrente está Las Palmas, que se presenta en El Sardinero como el equipo menos goleado del campeonato -solo trece tantos-, condición que pondrá a prueba precisamente frente al equipo más realizador, con 45 dianas.

El entrenador del equipo amarillo, Luis García, recupera para el lateral izquierdo al maño Enrique Clemente, tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones en el pasado encuentro en casa ante el Deportivo de La Coruña (1-1).

Por el contrario, el técnico asturiano sigue sin poder contar con Kirian Rodríguez y Sandro Ramírez.

Las Palmas se ha reforzado en el mercado de invierno con cuatro jugadores de ataque para intentar mejorar su faceta ofensiva, y dos de ellos, Nicolás Benedetti y Estanis Pedrola, ya se han estrenado, incluso con un gol decisivo en Zaragoza el segundo de ellos (1-2).

La novedad en la convocatoria podría ser el joven delantero Iker Bravo, llegado a la isla esta semana como tercer refuerzo, y el catalán, en caso de entrar en la lista, podría tener en Santander sus primeros minutos, por lo que solo faltaría por debutar el japonés Taisei Miyashiro, cuya presentación está prevista para el próximo martes.

Real Racing Club: Ezkieta; Sangalli, Pablo Ramón, Facu, Salinas; Damián, Gustavo Puerta; Andrés Martín, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Manex Lozano.

Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Jonathan Viera, Ale García; y Jesé.