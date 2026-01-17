El Real Madrid no reacciona al descanso frente al Levante y aumentan los pitos (0-0)

Madrid, 17 ene (EFE).- El Real Madrid volvió a su casa, a un estadio Santiago Bernabéu en el que recibió pitos por parte de su afición tras los malos resultados recientes, que se incrementaron aún más al descanso de un partido contra el Levante (0-0) en el que el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no pudo generar ocasiones de peligro.