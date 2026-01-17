Nico González inicia la reincorporación al grupo tras 4 semanas de baja

El futbolista, titular indudable en el esquema de Diego Simeone desde su fichaje desde el Juventus del pasado verano, sufrió una rotura muscular en la última jornada del año frente al Girona, en el triunfo por 0-3 del pasado 21 de diciembre, y se ha perdido desde entonces un total de tres encuentros: ante la Real Sociedad en LaLiga, el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España y el Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey.

Este sábado, después de ultimar su puesta a punto durante los días previos, ya hizo una parte de la sesión al mismo ritmo del grupo en el Metropolitano, con lo que la única baja del entrenamiento fue Clement Lenglet, que se recupera de un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, padecido el pasado 17 de diciembre.

El central francés es la única ausencia confirmada para el duelo de este domingo contra el Alavés, en el que previsiblemente tampoco estará aún disponible Nico González, que sólo ha hecho este entrenamiento con el grupo desde que sufrió la lesión muscular.

Koke Resurrección, baja ante el Deportivo de La Coruña el pasado martes por una sobrecarga, está listo para el choque contra el Alavés.

