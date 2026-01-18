0-1. Un gol del argentino Varela da la victoria al Oporto en Guimarães

El tanto que dio los tres puntos no llegó hasta el minuto 85, cuando Varela convirtió un penalti que desatascó un partido difícil para el equipo blanquiazul.

El Oporto comenzó la segunda vuelta del campeonato frente a un Vitória motivado por su reciente conquista de la Copa de la Liga y que impuso un ritmo elevado en el campo, lo que dificultó mucho al líder acercarse a la portería rival e imponer su juego.

Sin embargo, la mejor ocasión de gol de la primera parte fue para los 'dragones', un penalti lanzado en el minuto 26 por el internacional español Samu Aghehowa, que se estrelló en el larguero.

En la segunda mitad, el Oporto fue acercándose a la portería del Vitória, defendida por el colombiano Juan Castillo, y el poste tembló en el 71' tras un disparo del también español Borja Sainz, pero el cafetero solo fue batido en el 85' por Varela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este resultado deja al Oporto solo en lo más alto de la clasificación con 52 puntos, 7 más que el actual campeón, el Sporting, y 10 más que el Benfica del técnico José Mourinho.