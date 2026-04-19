Calor intenso y tormentas aisladas marcarán la jornada de este domingo

La jornada de este domingo se caracterizará por un ambiente mayormente cálido a caluroso en todo el territorio nacional, según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

En la Región Oriental, las temperaturas máximas superarán levemente los 30 grados, mientras que en el Chaco se prevén valores más elevados, que oscilarán entre los 33 y 34 grados.

Durante la tarde, las condiciones de inestabilidad atmosférica favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas de carácter puntual.

Estos fenómenos podrían presentarse en forma de chaparrones acompañados de actividad eléctrica.

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De cara al inicio de la semana laboral, a partir de mañana se anticipa un incremento en la probabilidad de precipitaciones y tormentas, especialmente en el centro y oeste de ambas regiones del país.

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Este escenario sugiere la persistencia de condiciones inestables en los próximos días.