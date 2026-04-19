Clima
19 de abril de 2026 - 07:43

Calor intenso y tormentas aisladas marcarán la jornada de este domingo

Un atardecer nublado en Barrio Obrero, Asunción. Meteorología anuncia un día nublado, con probables precipitaciones.
Meteorología anuncia un día cálido a caluroso, con probabilidades de precipitaciones.

El ambiente se presentará cálido a caluroso en todo el país este domingo, con máximas que superarán los 30 grados y un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde, condiciones que se intensificarían al inicio de la semana laboral.

Por ABC Color

La jornada de este domingo se caracterizará por un ambiente mayormente cálido a caluroso en todo el territorio nacional, según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

En la Región Oriental, las temperaturas máximas superarán levemente los 30 grados, mientras que en el Chaco se prevén valores más elevados, que oscilarán entre los 33 y 34 grados.

Durante la tarde, las condiciones de inestabilidad atmosférica favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas de carácter puntual.

Estos fenómenos podrían presentarse en forma de chaparrones acompañados de actividad eléctrica.

Lea más: Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana en Paraguay?

De cara al inicio de la semana laboral, a partir de mañana se anticipa un incremento en la probabilidad de precipitaciones y tormentas, especialmente en el centro y oeste de ambas regiones del país.

Este escenario sugiere la persistencia de condiciones inestables en los próximos días.