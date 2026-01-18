0-2. Malen se estrena a lo grande con el Roma

Fichó este viernes por el Roma y ya este domingo fue titular en Serie A. Esa era la gran urgencia de Gian Piero Gasperini esta temporada. Necesitaba un delantero urgentemente, poco convencido de las prestaciones del irlandés Evan Ferguson y el ucraniano Artem Dovbyk.

El impacto del recién llegado fue inmediato. A los 23 minutos hizo un tanto. Anulado por el VAR debido a un ligero fuera de juego. A los 26, tan solo tres después, aprovechó la asistencia del argentino Paulo Dybala para quitarse esa espina y brillar en su debut. Recibió dentro del área, un control y una definición con la diestra. Efectividad pura necesaria para un equipo que sueña con volver a la 'Champions'.

La sentencia llegó ya en los minutos finales, en el 72 concretamente. Dybala, asistente en el primero, pasó a ser goleador en el segundo, indetectable desde segunda línea entrando al corazón del área como nueve puro para rematar el centro del neerlandés Devyne Rensch.

Tuvo tiempo Gasperini, con el partido ya sentenciado, de dar minutos al otro recién llegado, el francés Robinio Vaz, que dejó también buenas sensaciones.

El Roma, con Malen a la cabeza como nuevo líder de la ofensiva y Dybala como gestor unos metros por detrás, está cuarto en Serie A. Aprovechó el pinchazo de la 'Juve' ante el Cagliari para colocarse cuarto con 42 puntos, tres más que la 'Vecchia Signora' y solo uno menos que el Nápoles, tercero.