1-2. El Andorra agrava la crisis de un Mirandés que sigue sin despegar

El equipo del Principado, que lucha por alejarse de la zona de descenso y logró una victoria de mérito, se adelantó en el marcador en una jugada temprana marcada por un error defensivo local. Era el minuto 10 cuando Villahermosa, tras un buen centro de Yeray desde la derecha, batió a Nikic a placer, poniendo el 0-1 en el marcador.

Apenas un minuto después, los rojillos tuvieron la oportunidad de empatar. Marí filtró un gran pase a Bauzà, pero el delantero disparó demasiado cruzado.

Tras encajar el gol, el Mirandés dio un paso adelante y comenzó a dominar el juego, buscando el empate con una presión intensa sobre el Andorra.

Fue protagonista Nikic, que primero sacó un mano a mano ante Lautaro y después evitó un gol olímpico del Andorra, manteniendo con vida al Mirandés.

Los rojillos siguieron generando peligro. Juan Gutiérrez se incorporó al ataque y probó a Yaakobishvili con un gran cabezazo en el minuto 38 que el portero visitante logró despejar con acierto.

Nada más iniciarse la segunda mitad, el Andorra amplió su ventaja con un golazo de Sergio Molina. El medio centro aprovechó un libre directo, ajustó el balón a un palo y superó la barrera del Mirandés para poner el 0-2.

El Mirandés intentó reaccionar rápidamente y Marí dispuso de una buena oportunidad tras un pase de Juan Gutiérrez, pero el equipo visitante estaba cómodo y dominaba el ritmo del encuentro.

El Mirandés recortó distancias en el minuto 75 gracias a Javi Hernández, que volvió a mostrar su olfato goleador para firmar el 1-2 y reavivar la esperanza en Anduva.

Tras el gol, los locales se volcaron al ataque en busca del empate y Martín Pascual tuvo una clara ocasión en el minuto 85, aunque su disparo flojo fue fácilmente detenido por Yaakobishvili.

La afición rojilla empujaba y el conjunto jabato buscaba insistentemente el gol que obligara al Andorra a sufrir en los minutos finales, pero en el 88 el VAR revisó un posible penalti sobre Bauzà tras un derribo de Álvaro Martín dentro del área visitante y, después de consultar las imágenes, el colegiado decidió no señalar nada.

1 - Mirandés: Nikic, Hugo Novoa (Tamarit min 70), Juan Gutiérrez, Cabello, Pablo Pérez, Javi Hernández, Bauzà, Selvi Clua (Iker Córdoba min 46), Thiago Helguera (Martín Pascual min 81), El Jebari (Marino min 70), Alberto Mari.

2 - Andorra: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Molina, Martí Vilà (Imanol García de Albéniz, min 46), Álvaro Martín, Akman (LeNormand min 60), Villahermosa, Cabanzón (Manu Nieto min 80), Cerdá (Uzkudun min 60), Lautaro de León (Minsu min 60).

Goles: 0-1, M.10: Villahermosa. 0-2, M.47: Sergio Molina. 1-2, M.74: Javi Hernández.

Árbitro: Alejandro Ojaos Varela (comité murciano). Amonestó por los locales a Alberto Mari (min 6) y Bauzà (min 90), y por los visitantes a Akman (min 19), Villahermosa (min 43) y Molina (min 48).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga Hypermotion (Segunda División) disputado en el Estadio de Anduva ante 3.048 espectadores.