Fútbol Internacional
18 de enero de 2026 - 02:40

El argentino José Paradela da un sufrido triunfo a Cruz Azul sobre Puebla

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2421

Puebla (México), 17 ene (EFE).- El argentino José Paradela selló este sábado una sufrida victoria a domicilio de Cruz Azul por 0-1 sobre Puebla en la tercera jornada del torneo Clausura mexicano.

Por EFE

Puebla jugó desde el minuto 11 con un hombre menos por la expulsión de Fernando Monarrez, pero se plantó bien a la defensa y resistió con felinas intervenciones del guardameta Ricardo Gutiérrez.

Los celestes inclinaron la balanza en el minuto 78 gracias a la asistencia del uruguayo Gabriel Fernández a Paradela.

Cruz Azul ascendió al cuarto puesto del torneo con 6 puntos, 3 menos que el líder Guadalajara.

En otro partido, el ecuatoriano Adonis Preciado convirtió un gol, pero fue insuficiente para Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, que empató 1-1 con San Luis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tijuana ocupa el sexto puesto con 5 puntos y San Luis es séptimo con 4.

El telón de la tercera jornada caerá este domingo con tres partidos: Pumas-León, Santos Laguna-Juárez y Pachuca-América.