El Girona cierra la cesión del atacante argentino Claudio Echeverri

Echeverri ya llevaba más de dos semanas entrenando a las órdenes de Míchel Sánchez, pero la cesión no se había cerrado porque el Girona tenía que liberar una plaza de extracomunitario y no se consiguió hasta este mismo sábado con la cesión del centrocampista colombiano Jhon Solís al Birmingham inglés.

Míchel esperaba contar con el futbolista argentino en la victoria de este viernes ante el Espanyol (0-2), pero la salida de Solís no se cerró a tiempo y su estreno deberá esperar al encuentro de la próxima jornada ante el Getafe.

Echeverri, de 20 años recién cumplidos, deslumbró con Argentina en el Mundial sub-17 de finales de 2023 y el City pagó unos 20 millones por su fichaje, aunque se quedó todo 2024 cedido en el River Plate.

Jugó tres partidos con el equipo de Pep Guardiola en la primera mitad de 2025 y en verano se buscó una cesión para seguir creciendo. El Girona y el grupo City trabajaron para que llegara ya a Montilivi, pero al final recaló en el Bayer Leverkusen por el atractivo de jugar competición europea.

En Alemania apenas ha tenido tres titularidades, once participaciones y unos 270 minutos. Este invierno se ha roto la cesión y, finalmente, ha llegado a Girona para dar un salto de calidad al equipo de Míchel.

El comunicado del Girona define a Echeverri como "una de las grandes promesas del fútbol sudamericano" y afirma que es un futbolista "creativo" e "inteligente" que destaca "por su calidad técnica, su talento en espacios reducidos y su capacidad para jugar entre líneas".