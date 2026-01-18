El noruego Eskas dirigirá el Real Madrid-Mónaco

Espen Eskas ya dirigió un partido de 'Champions League' en el Santiago Bernabéu, con triunfo del Real Madrid sobre el Unión Berlín (1-0) en la fase de grupos de la temporada 2023/24, y el pasado curso también estuvo al frente del duelo frente al Brest en Francia, con otra victoria madridista (0-3).

El cuerpo arbitral lo completarán los noruegos Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin como árbitros asistentes en las bandas y Sigurd Kringstad como cuarto árbitro. En el VAR estará al mando el holandés Pol van Boekel.

Eskas, nacido en Oslo hace 36 años e internacional desde 2017, dirigió en su carrera la final del Mundial sub-17 de 2023 Francia-Alemania, fue cuarto árbitro en la Eurocopa de Alemania y pitó en los Juegos Olímpicos de París.

Esta campaña ha dirigido cuatro encuentros de la Liga de Campeones, uno del Atlético de Madrid ante el Union Saint Gilloise (3-1).

