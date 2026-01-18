Momentos de la jornada 20

La afición del Real Madrid que acudió al estadio Santiago Bernabéu en un día de plebiscito se expresó con claridad y contundencia. Tras ver cómo su equipo dejaba escapar dos competiciones en menos de una semana, cómo la derrota en la final de la Supercopa de España acababa con el poco crédito que ya tenía Xabi Alonso, se vivió una bronca para la historia.

Del juicio popular no se libró ni el presidente más laureado de la historia del club blanco, Florentino Pérez, aunque el foco por decibelios y miles de personas unidas en la queja se dirigió a los jugadores. Una pitada inicial al equipo que pasó a ser castigo individual. En especial a Vinícius, silbado todo el encuentro cada vez que tocó el balón. También a Jude Bellingham e incluso a Fede Valverde. Y por su bajo nivel en un día de máxima presión a Eduardo Camavinga y Dean Huijsen. El triunfo ante el Levante no rebajó la tensión que se respira en el madridismo.

Cayó el líder en San Sebastián y la pelea por LaLiga se estrecha a un punto, pese al momento de inestabilidad que protagoniza el Real Madrid. En el triunfo de la Real Sociedad con exhibición de su portero Alex Remiro en un gran partido que tuvo de todo, el Barcelona lamentó varias acciones de la primera parte que acabaron siendo decisivas.

La primera llegó tras un gol de Fermín por la revisión del VAR y el toque de Dani Olmo en la bota de Kubo en el momento del robo en campo contrario que originó la acción vertiginosa. El segundo tanto anulado fue por milímetros, apenas invisible en la imagen ofrecida de la posición de Lamine Yamal, favorecido de una pugna de Koundé y un balón rechazado. Por si fuera poco, un penalti señalado sobre la joven estrella azulgrana a segundos de la conclusión del primer acto lo anuló también el VAR por un nuevo fuera de juego. Las decisiones arbitrales, tres postes y Remiro, cortaron la racha del líder.

Hay delanteros con un remate de cabeza tan potente como un golpeo con las botas. Uno de ellos es Alexander Sorloth, discutido por momentos en el Atlético de Madrid y que comienza a ganarse la confianza de todos con goles importantes. De un centro que cayó sin fuerza del cielo de Madrid, de Pablo Barrios desde la derecha, inventó un testarazo impecable para dar el triunfo al Atlético de Madrid y aprovechar la derrota del Villarreal.

Prácticamente desde el punto de penalti cabeceó Sorloth, liberado de la marca estrecha de los centrales, con la dificultad de meter potencia a un balón llovido. Lo ajustó al poste, lejos del alcance de Sivera, y dio el enésimo triunfo por 1-0 al equipo rojiblanco. No es capaz de marcar más de un tanto en 2026 el equipo de Diego Simeone y un sector de la grada del Metropolitano está cansada. Del homenaje con un minuto de aplausos a Enrique Collar se pasó a silbidos de exigencia en el triunfo cuando se dio un paso atrás.

Por primera vez en el fútbol español, segunda en toda su carrera, Vedat Muriqi marcó un triplete. Sus tres goles dieron un triunfo necesitado al Mallorca que depende de la inspiración de su delantero centro. El kosovar ha puesto la firma a los cinco últimos tantos de su equipo y le dio un triunfo marcado por la polémica ante el Athletic en Son Moix.

Lo rompió pronto con el primero de sus goles, corriendo rápido en transición, controlando de zurda y chutando cruzado de diestra. El segundo llegó tras fallar un penalti, aprovechando el rechace. Y tuvo la personalidad para, cuando el colegiado pitó una nueva pena máxima con empate a dos tantos, volver a coger el balón para chutar y superar a Unai Simón con su golpeo potente.

La polémica llegó por la acción que dio paso al lanzamiento, un balón rebotado en una mano de Yuri, desequilibrado en el salto por una pugna con el protagonista del partido. La queja amarga del Athletic encontró la comprensión de Jagoba Arrasate, que admitió que lo que sintió que le quitaron hace unos días se lo regalaron de vuelta.

Hundido en la clasificación, inmerso en una dinámica tan negativa que le hizo caer a puestos de descenso y con la afición clamando contra los jugadores a la salida de Mestalla tras su último encuentro de local, la situación era límite para el Valencia. En un momento de agonía necesitaba la aparición de un referente y al rescate salió el que más ascendencia tiene, el capitán José Luis Gayá, para reencontrarse con el gol en el mejor momento posible.

Desde octubre de 2023 no marcaba Gayá en LaLiga y lo hizo en el Coliseum, en un duelo de equipos necesitados ante el Getafe, en el minuto 84 y en el único remate a portería rival en todo el encuentro. Con calidad, le puso pausa y picó el balón a la salida de David Soria para dar aire a Carlos Corberán y sacar al Valencia de la zona de peligro.