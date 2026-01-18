Fútbol Internacional
18 de enero de 2026 - 04:15

Programa de la séptima jornada

Madrid, 18 oct (EFE).- Programa de la séptima jornada de la Liga de Campeones que se disputan el martes y miércoles próximo.

Por EFE

(Estadio Santiago Bernabeu; 21.00 (20.00 GMT))

+ Tottenham (ING) - Borussia Dortmund (ALE)

+ Sporting (POR) - París Saint Germain (FRA)

+ Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (ALE)

+ Galatasaray (TUR) - Atlético Madrid (ESP)

(Estadio Rams Park, Estambul; 18.45 (17.45 GMT)

+ Qarabag (AZE) - Eintracht Fráncfort (ALE)

(St. James Park, Newcastle; 21.00 (20.00 GMT))

+ Bayern Múnich (ALE) - Union St. Gilloise (BEL)

.- Todos los partidos miércoles 28 enero, 21.00 horas (20.00 GMT)