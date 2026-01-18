San Lorenzo y Cerro Porteño cierran su preparación en tablas

El partido correspondiente a la Serie Río de la Plata terminó antes para Matías Pérez y Alexis Cuello, que fueron expulsados cuando apenas transcurrían 6 minutos.

Damián Ayude introdujo siete cambios durante el partido y el uruguayo Jorge Bava probó 9 variaciones en Cerro Porteño Porteño.

Finalizado el encuentro, San Lorenzo puso punto final a su participación en la Serie Río de la Plata, en la que no ganó. Perdido por la mínima ante el Cúcuta Deportivo colombiano.

Cerro Porteño fue goleado por Huracán.

Tras la pretemporada, San Lorenzo debutará en el Torneo Apertura argentino el 23 de enero frente a Lanús. Y Cerro Porteño jugará un día antes contra Libertad en la primera jornada del torneo Apertura.