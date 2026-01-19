Argentina se medirá a Catar después de la 'Finalissima' contra España

El Comité Organizador Local de Eventos Futbolísticos del País anunció que entre el 26 y 31 de marzo se celebrará el Festival del Fútbol de Catar 2026 que contará con la 'Finalissima' y partidos internacionales, en los que participan Catar, Arabia Saudí, Egipto y Serbia.

Además, según la información ofrecida por la organización, las entradas se podrán adquirir a partir del próximo 1 de febrero en paquetes de viaje exclusivos para aficionados internacionales en colaboración con Visit Qatar y Qatar Airways. Sin embargo, las entradas individuales para los partidos saldrán a la venta a partir del 25 de febrero.

"Estamos deseando dar la bienvenida a jugadores y aficionados de todo el mundo. Es un honor para nosotros abrir nuestras puertas una vez más a la comunidad futbolística mundial", dijo el presidente del comité organizador, el Jeque Hamad bin Khalifa Al Than.

El Estadio de Lusail fue testigo de numerosos eventos como el Mundial de 2022, donde Argentina salió vencedora. El objetivo de este evento es preparar a las selecciones de cara al Mundial de este verano.

