Fútbol Internacional
19 de enero de 2026 - 07:10

El Betis empató a cero en un su única visita oficial a Grecia

Sevilla, 19 ene (EFE).- El Betis, que este jueves disputa su partido de la séptima jornada de la primera fase de la Liga Europa en el campo del Paok de Salónica, empató a cero en su único precedente oficial en Grecia, hace siete temporadas en El Pireo frente al Olympiakos.

Por EFE

En la primera jornada de la fase de grupos de la edición 18/19 de este mismo torneo, el equipo entonces entrenado por Quique Setién sumó un punto en el Georgios Karaiskakis, donde fue titular el argentino Giovani Lo Celso y estuvieron en el banquillo Pau López, Júnior Firpo y Marc Bartra.

Estos cuatro futbolistas están actualmente en la plantilla bética pero todos ellos han regresado al club después de ser traspasados.

El Betis, que ganó por la mínima -con gol de Canales- el partido de vuelta, encabezó entonces el grupo F por delante del Olympiakos, que se clasificó a expensas del Milan AC y del Dudelange luxemburgués.